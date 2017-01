\Penguatan Rupiah Tak Terbendung ke Level Rp13.343\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini bergerak menguat tipis. Tercatat, Rupiah di akhir Januari 2017, Rupiah di level Rp13.340-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (31/1/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 6 poin atau 0,04% ke level Rp13.343 per USD.

Adapun pergerakan Rupiah hari ini ada di kisaran Rp13.333 per USD hingga Rp13.350 per USD. Kemudian pergerakan 52 mingguan Rp12.886-Rp13.873 per USD.

Sebelumnya, Dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap mata uang utama lainnya karena para investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi AS yang bervariasi.

Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa pendapatan pribadi AS pada Desember meningkat USD50,2 atau 0,3% namun gagal memenuhi konsensus pasar.

Pada Desember, pendapatan pribadi yang siap dibelanjakan atau disposable personal income meningkat USD43,6 miliar atau 0,3% dan pengeluaran konsumsi pribadi meningkat USD63,1 miliar atau 0,5%.