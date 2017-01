\ TERPOPULER: 65 Bendungan untuk Ketahanan Pangan\

JAKARTA - Demi meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, Kementerian Pererjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga 2019.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, saat ini tingkat penampungan air per kapita di Indonesia hanya 63 meter kubik pertahun. Padahal untuk mencapai ketahanan pangan idealnya penampungan air harus mencapai 1.600 meter kubik per kapita per tahun.

"Jadi ketahanan air kita masih sangat rendah," katanya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2017 di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Baca Selengkapnya: Mendadak Bangun 65 Bendungan, Apa Sih Rencana Pemerintah?