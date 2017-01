\Los Angeles Segera Bangun Taman Senilai USD12 Juta\

JAKARTA – Perusahaan asal Amerika Serikat Brooks + Scarpa mengusulkan desain taman untuk kompetisi First and Broadway (FAB) Park di Los Angeles yang bernilai USD12 juta. Rencananya, taman kota baru ini akan didirikan di First and Broadway, Downtown Los Angeles (LA).

Melansir Archdaily, The FAB Civic Center Park memanfaatkan karakter kota yang beragam untuk mendorong kegiatan komunal di antara anggota masyarakat melalui keterlibatan ruang yang unik untuk makanan, seni dan bersosialisasi.

Sebagai bagian dari 50 taman di LA, Departemen Taman dan Rekreasi Kota membeli area seluas 1,96 acre atau setara 0,79 hektare dari negara pada tahun 2013. Sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan taman kota baru.

Sedangkan sisanya akan digunakan untuk gedung perkantoran 13 lantai yang di dalamnya disertai parkir bawah tanah.

"Kota ini memiliki peluang unik untuk dirancang dan dibangun sebuah proyek taman ikonik di Los Angeles Civic Center, yang akan menambah Grand Park yang berdekatan, menggabungkan kegunaan yang membawa kehidupan ke daerah tersebut seperti restoran dan instalasi seni publik," kata Brooks + Scarpa.

Sang arsitek juga mengharapkan untuk mendorong diskusi publik sehubungan dengan strategi pemanfaatan tata ruang dan desain yang inovatif, agar dapat mempengaruhi evolusi lebih lanjut taman tersebut ke dalam lingkungan perkotaan yang unik.