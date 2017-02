\BI Ubah Penentuan Bunga Operasi Pasar Terbuka\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengubah mekanisme penentuan suku bunga instrumen operasi pasar terbuka yang sebelumnya oleh otoritas (fixed rate tender), menjadi sesuai hasil lelang oleh pelaku pasar (variable rate tender) khusus untuk instrumen dengan tenor selain tujuh hari.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan pengubahan penentuan suku bunga operasi pasar terbuka (OPT) bertujuan agar suku bunga yang terbentuk, khususnya jangka pendek, dapat lebih mencerminkan kondisi pasar.

Penubahan penentuan suku bunga operasi pasar terbuka dilakukan di tengah ruang sempit BI untuk menurunkan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate pada tahun ini karena ketidakpastian global, dan tekanan inflasi dari dalam negeri.

"Mulai 1 Februari 2017, suku bunga open market operation menggunakan variable rate tender'," kata Juda.

Dengan demikian suku bunga instrumen OPT untuk tenor satu malam, dua pekan, satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan akan menggunakan variable rate tender. BI akan mengumumkan suku bunga instrumen OPT dengan berbagai tenor tersebut setelah suku bunganya terbentuk oleh pasar. "Jadi kuantitasnya yang ditetapkan oleh BI. Suku bunganya terbentuk di pasar," ujar dia.

Sedangkan untuk suku bunga instrumen OPT bertenor tujuh hari masih ditetapkan oleh BI, mengingat tenor tujuh hari merupakan suku bunga acuan seperti yang tercermin dalam 7-day reverse repo rate. Juda menuturkan penubahan tersebut diambil mengingat pemberlakuan 7-day reverse repo rate per 19 Agustus 2016 telah meningkatkan transmisi moneter ke suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). "Bank-bank sudah belajar dengan baik ketika kita keluarkan 7-day reverse repo rate. Sekarang kami ubah untuk lebih mencerminkan pasar," kata dia.

Saat ini, suku bunga OPT untuk tenor satu malam, tujuh hari, dua pekan, satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan, masing-masing sebesar 4 persen, 4,75 persen, 4,95 persen, 5,25 persen, 5,6 persen, 5,8 persen, 5,9 persen dan 6 persen.

Juda mengatakan dengan penyesuaian suku bunga isntrumen OPT, BI masih memiliki ruang untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan 7-day reverse repo rate. Namun BI akan meningkatkan kadar kewaspadaan.

"Dengan risiko inflasi yang masih ada, dan ketidakpastian global, kita masih hati hatilah menggunakan suku bunga kita. Bukan ketat, kalau ketat 'kan dinaikkan," ujar dia.

Bagi Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, BI tidak memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuannya tahun ini karena bank sentral Amerika Serikat kemungkinan masih akan tiga kali menaikkan suku bunganya. "Kalau BI tidak punya ruang untuk menurunkan bunga dan The Fed terus menaikkan, tidak mengejutkan bila BI menaikkan bunga 25 hingga 50 basis poin, artinya cost of funds investasi menjadi mahal," kata Chatib.

Menurut mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu, kemungkinan bank sentral AS menaikkan Federal Funds Rate (FFR) menjadi lebih terbuka karena the 10-year US Treasury bond yield meningkat 80 basis poin (1,6 persen menjadi 2,4 persen) semenjak Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS. Kemungkinan peningkatannya terjadi tiga kali 25 basis poin mengingat sebelumnya, pada bulan Desember 2016, The Fed telah menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin.

Penaikan FFR tersebut, kata Chatib, untuk mendukung kebijakan stimulus fiskal Trump, yaitu penerapan pemangkasan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan peningkatan infrastruktur. Seperti dikutip dari laporan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Trump berencana memangkas pajak pribadi dari tujuh golongan dengan tarif antara 10 dan 40 persen menjadi tiga golongan dengan tarif 12 hingga 33 persen.