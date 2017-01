\Rupiah Rp13.345, Menguat di Awal Februari\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini masih berada di zona positif. Tercatat, Rupiah menguat di awal Februari 2017 ke level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (1/2/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia menguat 24 poin atau 0,18% ke level Rp13.345 per USD.

Adapun pergerakan Rupiah hari ini ada di kisaran Rp13.340 per USD hingga Rp13.354 per USD. Kemudian pergerakan 52 mingguan Rp12.886-Rp13.873 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah bergerak melemah tipis 1 poin atau 0,07% ke level Rp13.346 per USD dengan pergerakan Rupiah berada di level Rp13.333 per USD hingga Rp13.350 per USD.

Pergerakan dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap mata uang utama lainnya setelah Federal Reserve (the Fed) memulai pertemuan kebijakan dua harinya. The Fed dijadwalkan akan merilis keputusan kebijakan terbaru setelah berakhirnya pertemuan dua hari pada Rabu sore waktu setempat.

Para analis secara luas percaya bahwa Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan ini, tetapi masih akan diawasi secara ketat untuk petunjuk lebih lanjut tentang waktu kenaikan suku bunga berikutnya.

Pada pertemuan Desember, bank sentral AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, satu-satunya pada 2016, dan mengindikasikan laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat pada 2017.