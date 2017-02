\Wall Street Melonjak Berkat Kenaikan Saham Apple \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, di awal Februari ini, seiring saham Apple yang reli dan memimpin sektor teknologi. Di sisi lain, investor masih menunggu keputusan The Federal Reserve terkait penetapan tingkat suku bunga acuan.

Dow Jones industrial average naik 82,17 poin atau 0,41% ke 19.946, indeks S&P 500 naik 8,3 poin atau 0,36% ke 2.287 dan indeks Nasdaq naik 39,94 poin atau 0,71% ke 5.654.

Selain itu, investor juga mencermati data para pekerja swasta AS yang mengalami kenaikan 246.000 pekerjaan pada Januari, di atas ekspektasi ekonom.

Ekonom memperkirakan ADP National Employment Report akan menunjukkan kenaikan jumlah pekerja sebesar 165.000 pekerjaan, kemudian mengalami kenaikan menjadi 200.000.

Sementara untuk gaji sektor swasta di bulan sebelumnya mengalami revisi turun ke 151.000, dari awalnya 153.000. Angka-angka ADP ini dikeluarkan menjelang laporan non-farm payrolls yang jauh lebih komprehensif dari Departemen Tenaga Kerja AS, meliputi data tenaga kerja sektor publik dan swasta.

Selain itu, para ekonom memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap stabil di 4,7%.