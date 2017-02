\Tingkat Okupansi Mal Tetap Stabil di Tengah Moratorium\

JAKARTA - Derasnya moratorium pembangunan ritel atau mal tidak membuat tingkat okupansi mal melemah. Tercatat, tingkat okupansi mal kelas menengah atas stabil di 89% pada kuartal IV-2016.

"Okupansi kelas upper tetap tinggi sehingga harga sewa yang kelas upper tetap tinggi dan naik cukup stabil 5-6% per tahun," kata Kepala Riset JLL James Taylor di kantornya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Menurutnya, tingginya harga sewa mal dikarenakan banyaknya pemain kelas menengah yang masih memiliki rencana untuk melakukan ekspansi bisnis. Sehingga, permintaan terhadap sewa ruang ritel ini masih kuat.

Taylor menambahkan, pada kuartal IV-2016, harga sewa di mal rata-rata Rp489.717 per meter persegi (m2) per bulannya. Sementara itu, service charge sebesar Rp113.960 per m2 per bulannya.

Dia menambahkan, munculnya e-commerce seperti Lazada, Zalora dan JD juga diyakini Taylor akan memengaruhi tingkat okupansi ritel.

"Ini potensi negara Indonesia di mana populasi begitu banyak. Sehingga e-commerce ini berkembang. Diharapkan tahun-tahun depan jadi ekspansi di sektor ritel yang menarik di e-commerce," katanya.

