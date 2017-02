\The Fed Tahan Suku Bunga, Wall Street Menguat\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat, seiring dengan keuntungan pada saham Apple. Selain itu, langkah The Federal Reserve mempertahankan suku bunga juga menjadi salah satu pendorong indeks.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 26,85 poin atau 0,14% ke 19.890, indeks S&P 500 naik 0,68 poin atau 0,03% ke 2.279,55 dan indeks Nasdaq Composite naik 27,87 poin atau 0,5% ke 5.642,65.

The Federal Reserve mempertahankan suku bunga dalam pertemuan pertama tahun ini, namun mengisyaratkan optimisme pada ekonomi AS dan tetap akan mengetatkan kebijakan moneter tahun ini.

Bank sentral AS mengatakan data tenaga kerja tetap solid, inflasi meningkat dan kepercayaan ekonomi naik, meskipun tidak memberikan sinyal yang kuat kapan waktu kenaikan akan dilakukan. Pasalnya, The Fed masih menunggu dampak kebijakan ekonomi Trump.

The Fed juga menyoroti bahwa tingkat pengangguran yang saat ini mencapai 4,7%, masih berada di tingkat terendah mereka. Pasar keuangan sedikit berubah setelah keputusan suku bunga, sementara investor masih mengharapkan tingkat kenaikan berikutnya terjadi pada Juni.

Selain itu, The Fed memperkirakan inflasi masih akan mencapai target 2% dalam jangka menengah, meskipun kompensasi inflasi masih rendah dan ekspektasi inflasi jangka panjang sedikit berubah.