\Rupiah Rp13.379, Tertekan Sentimen The Fed\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini kembali melemah. Hal ini tidak terlepas dari sentimen The Fed yang mempertahankan suku bunga acuannya.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (2/2/2017), Rupiah pada perdagangan Spot Exchange Rate di pasar Asia melemah 11 poin atau 0,08% ke level Rp13.379 per USD.

Adapun pergerakan Rupiah hari ini ada di kisaran Rp13.362 per USD hingga Rp13.383 per USD. Kemudian pergerakan 52 mingguan Rp12.886-Rp13.873 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah bergerak melemah tipis 7 poin atau 0,05% ke level Rp13.375 per USD dengan pergerakan Rupiah berada di level Rp13.358 per USD hingga Rp13.373 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS berbalik menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari.

Bank sentral AS melukiskan gambaran yang relatif positif untuk perekonomian. "Pasar tenaga kerja terus menguat dan kegiatan ekonomi telah terus berkembang pada kecepatan yang moderat," Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu sore.

The Fed juga mengakui meningkatnya sentimen konsumen dan bisnis menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.