\Obligasi Rupiah Pilihan Tepat untuk Investasi\

JAKARTA - Pasar obligasi di tahun ini akan kembai marak seiring dengan banyaknya obligasi korporasi yang jatuh tempo. Oleh karena itu, pelaku pasar khususnya investor asing akan siap menyerap obligasi di dalam negeri.

Namun menurut PT Mandiri Sekuritas (Mansek), bahwa investasi dalam bentuk obligasi rupiah masih menarik untuk tahun ini, meskipun tidak akan memberikan return lebih tinggi dari tahun 2016.

”Kalau kondisi yield obligasi 10 tahun turun ke 7,25%. Total return masih menarik sekira 12% hingga di akhir tahun," kata Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto di Jakarta.

Kondisi ini, lanjut dia, dengan asumsi yield obligasi pemerintah AS (US treasury) bertenor 10 tahun pada level 2,6%. Selain itu suku bunga BI 7-day reverse repo rate pada 4,75%, credit defaut swap (CDS) tenor 5 tahun pada 157, dan nilai tukar rupiah Rp13.400 per USD. Dirinya menambahkan, sejumlah katalis positif di tahun lalu masih mempengaruhi pasar obligasi pada tahun ini. Misalnya saja yield global bond yang berada pada posisi terendah yang disebabkan pengetatan kondisi moneter global.

”Nilai mata uang masih lemah karena kenaikan Fed Fund Rate. Volatilitas juga kemungkinan akan tinggi tahun ini karena semakin tingginya tingkat ketidakpastian seiring dengan hasil Brexit dan agenda politik di AS dan negara-negara Eropa," jelas dia.

Pada tahun lalu pasar obligasi juga dipengaruhi oleh Brexit serta kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS. Di tambah juga dengan hasil rapat The federal open market committee (FOMC) yang telah menaikkan suku bunga pada Desember 2016.

”Meski demikian, pasar obligasi rupiah memiliki ketahanan dan membukukan keuntungan solid 14% sejak rerata yield surat utang pemerintah turun 55 bps pada 2016. Obligasi rupiah Indonesia juga berada di posisi teratas di pasar obligasi mata uang lokal pemerintah Asia," ungkapnya.

Selain itu, Mansek juga memprediksikan tahun ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mencapai 5,1%. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2016 yang sebesar lima persen.

Ekonom Mandiri Sekuritas, Leo Putra Rinaldy menuturkan bahwa pada tahun ini pihaknya memandang tingkat konsumsi masyarakat Indonesia belum akan jauh berbeda dengan tahun lalu. Hal inilah yang mendasari pihaknya memandang pertumbuhan ekonomi hanya akan sebesar 5,1%.

”Pertumbuhan ekonomi di 2017 kita prediksi 5,1%. Ini karena adanya tekanan inflasi yang terjadi di awal tahun,"paparnya.

Selain inflasi, salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi hanya naik tipis disebabkan oleh kecilnya kenaikan upah minimum di tanah air.

"Pada tahun ini kenaikan upah minim, lebih rendah dibanding 2016. Upah minimun dikurangi inflasi, real minimum jadi melambat ke empat persen yang sebelumnya sembilan persen,"jelasnya.