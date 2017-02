\Perbesar Tim di Indonesia, Morgan Stanley Tunjuk Senior Advisor Baru\

JAKARTA - Morgan Stanley mengumumkan bahwa Sri Indrastuti (Tuti) Hadiputranto, konsultan hukum pasar modal dan M&A terkemuka di Indonesia, telah bergabung dengan Morgan Stanley Indonesia sebagai Senior Advisor. Tuti Hadiputranto adalah founding partner dari firma hukum terkemuka di Indonesia Hadiputranto, Hadinoto & Partners yang juga merupakan partner firma hukum global Baker & McKenzie.

Ronald Ong, Chairman dan CEO Morgan Stanley Asia Tenggara dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, Tuti memiliki banyak pengalaman baik dalam bidang bisnis maupun hukum yang dapat mendukung upaya perseroan untuk memperluas dan memperkuat hubungan dengan para klien utama Morgan Stanlye di Indonesia. Morgan Stanley merupakan perusahaan sekuritas penyedia jasa layanan investment banking, termasuk capital raising melalui pasar modal dan transaksi M&A. Morgan Stanley juga menyediakan jasa perantara perdagangan saham dan saat ini merupakan salah satu top broker di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tuti Hadiputranto memulai karirnya di industri pasar modal pada awal industri ini mulai berkembang di tahun 1989. Tuti merupakan konsultan hukum pasar modal pertama yang berlisensi dan terdaftar di BAPEPAM (sekarang OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia). Beliau juga memiliki spesialisasi di bidang M&A dan restrukturisasi hutang.

Tuti Hadiputranto pernah menjadi anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001 – 2004. Tuti juga merupakan anggota dari berbagai komite BEI selama lebih dari satu dekade, dan yang terakhir beliau adalah anggota Komite Disiplin Anggaran Bursa. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bidang hukum, Tuti Hadiputranto telah diakui sebagai konsultan hukum terkemuka oleh publikasi hukum terkenal seperti Chambers Asia, Asia Pacific Legal 500, IFLR1000 dan AsiaLaw Profiles. Pada tahun 2016, Tuti terpilih sebagai salah satu dari The Most Inspiring Women in Indonesia oleh Forbes Indonesia.

Morgan Stanley adalah firma jasa keuangan global terkemuka yang menyediakan berbagai layanan investment banking, sekuritas, pengelolaan keuangan, dan manajemen investasi. Dengan kantor di lebih dari 42 negara, Morgan Stanley melayani klien di seluruh dunia termasuk korporasi, pemerintahan, institusi, dan perorangan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Morgan Stanley, silakan mengunjungi www.morganstanley.com