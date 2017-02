\Rupiah Rp13.350, Menguat Pasca-Ditahannya Suku Bunga The Fed \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat. Rupiah kembali bertenaga, setelah The Fed memutuskan suku bunga mereka tidak berubah.

Yahoofinance dalam kursnya mencatat Rupiah menguat 18 poin atau 0,13% ke Rp13.350 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.329 per USD hingga Rp13.375 per USD.

Sementara Bloomberg Dollar Index dalam perdagangan spot exchange rate di pasar Asia mencatat Rupiah menguat 17 poin atau 0,13% ke Rp13.351 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.347-Rp13.386 per USD.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor, mencatat Rupiah melemah 25 poin. BI dalam kurs tengahnya mencatat Rupiah berada di angka Rp13.374 per USD dari sebelumnya Rp13.349 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.441 per USD. Sementara untuk harga beli, berada di angka Rp13.307 per USD.

Sekadar informasi, Bank Sentral Amerika The Federal Reserve kembali mempertahankan tingkat suku bunga mereka. Langkah The Fed ini membuat pasar saham Amerika menguat, namun dolar AS mengalami tekanan.