\'Digantung' The Fed, Wall Street Dibuka Terkoreksi \

NEW YORK - Wall Street dibuka melemah karena The Federal Reserve tidak memberikan gambaran apakah akan menaikkan tingkat suku bunga pada pertemuan berikutnya. The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah, namun tidak memberikan sinyal kuat akan adanya kenaikan di Maret.

The Fed mengatakan mereka masih menunggu kejelasan lebih lanjut tentang kebijakan fiskal Presiden Donald Trump. Akibatnya, dolar Amerika Serikat (AS) pun jatuh mendekati tingkat 12-minggu terendah terhadap sekeranjang mata uang utama.

Indeks Dow Jones turun 44 poin atau 0,22% dengan 25.945 saham diperdagangkan. Indeks S&P turun 4,75 poin atau 0,21% dengan 137.521 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 turun 11,25 poin atau 0,22% dengan 26.439 saham diperdagangkan.

Wall Street sempat menguat oleh lonjakan saham Apple (AAPL.O) setelah perusahaan besutan Steve Jobs tersebut melaporkan hasil yang kuat. Namun, indeks S&P 500 dan Dow langsung diserang aksi ambil untung karena kerugian di sektor energi dan utilitas.

Di sisi lain, klaim pengangguran awal tercatat mengalami penurunan lebih dari yang diharapkan sebanyak 246.000 pekan lalu, lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan ekonom 250.000.

Adapun emiten yang mendukung Wall Street, yakni saham Facebook (FB.O) naik tipis 0,98% menjadi USD134,49, namun saham Ralph Lauren (RL.N) turun 10,15%. Sedangkan perusahaan digital imaging Shutterfly (SFLY.O) turun 19% ke USD42 menyusul penurunan laba kuartalan 30,6%.