\Menkeu Sentil Pengusaha soal Pajak: Ada yang Enjoy So Much!\

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini bertemu dengan puluhan pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pertemuan ini dilakukan untuk memperingati ulang tahun Apindo ke-65.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani sempat menyinggung mengenai persoalan pajak. Menurutnya, terdapat beberapa sektor yang selama ini menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia yang berarti belum meratanya penerimaan pada sektor perpajakan.

"Konstruksi 25% yang sumbang pajak, tertinggi. Agak over di atas kontribusi GDP, yang bayar pajak konstruksi ada keuangan, perdagangan, pertanian," tuturnya di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2017).

Sri Mulyani pun meminta agar pengusaha tidak lupa untuk membayar pajak. Pasalnya, Rp1 triliun anggaran negara dari pajak dapat digunakan untuk berbagai hal di antaranya adalah pendidikan hingga gaji guru dan polisi yang berkualitas.

"Jangan sampai yang duduk di sini ada yang bayar pajak, ada yang enjoy so much. Adil lah jangan ada yang over tax," tuturnya.

Menurutnya, saat ini jumlah peserta tax amnesty hanya mencapai 642.431 orang atau badan dengan nilai aset Rp4.341 triliun. Hanya saja, nilai ini masih tergolong kecil. Untuk itu, Sri Mulyani berharap kontribusi dunia usaha untuk mencapai target penerimaan pajak di Indonesia.

"Kita bentuk tim dulu dan bulan depan bisa kita update. Jadi saya ingatkan bagi Anda saat ini, mulai masuk angin sampai pada sektor kesehatan itu ada kontribusi pajak," tutupnya.