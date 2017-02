\Berantas Kemiskinan Perdesaan, Pertanian Digital Harus Didukung Kredit\

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pemerintah harus mendukung menciptakan inovasi baru. Inovasi yang membuat masyarakat tertarik untuk bertani bukan menjadi TKI untuk negara asing.

"Inovasi juga harus dikembangkan. Banyak anak muda sekarang mulai bertani dengan cara digital," ungkapnya kepada Okezone.

Menurutnya, cara baru yang ditemukan oleh masyarakat pedesaan tersebut harus di dukung penuh oleh Pemerintah. Karena sektor pertanian saat ini harus menjadi fokus Pemerintah untuk menekan kemiskinan di daerah.

"Mereka tinggal butuh akses kredit. KUR pertanian porsinya hrus lebih besar. Karena selama ini 66% KUR hanya untuk sektor perdagangan," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketanagakejaan Hanif Dhakiri, membedakan kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di wilayah Perdesaan dan Perkotaan. Di perdesaan, terdapat gejala 'too poor to be unemployment' (terlalu miskin untuk jadi pengangguran sehingga sekeras apapun bekerja akan tetap miskin.