\Mekanisme Subsidi Pangan Harus Diubah!\

JAKARTA - Subsidi pangan dinilai tidak tepat sasaran. Mekanisme subsidi diharap menjadi perhatian pemerintah agar penyalurannya bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan perubahan mekanisme penyaluran dari perusahaan BUMN menjadi subsidi langsung ke petani.

"Subsidi pangan harus secepatnya diubah dari subsidi ke BUMN (contoh: subsidi pupuk) jadi subsidi langsung ke petani," ungkapnya kepada Okezone.

Dia menilai selama ini petani enggan untuk meningkatkan produksi. Sebab selain tak ada keberpihakan dari pemerintah, imbal hasil pertanian juga dianggap tidak sebanding.

Hal ini yang menurut Bima membuat para petani beralih ke sektor lain. Bahkan petani-petani muda lebih mencari pekerjaan di kota.

"Soal minat pertanian selama ini masalahnya selain usia rata-rata petani tua juga masalah subsidi pangan," tukasnya.

Selain itu, pencari kerja di kota rentan jadi masalah baru. Jumlah industri sedang besar juga berkurang terutama di Jabodetabek. "Alih-alih dapat kerja. Malah jadi pengangguran baru," jelasnya.