\ Terlalu Banyak TKI Buat Pembangunan di Daerah Terhambat \

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhaikiri mengatakan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif sangat diperlukan. Hal ini juga cara yang tepat untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di pusat dan di daerah, bukan dengan urbanisasi atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira, berpendapat penciptaan lapangan kerja akan menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pengiriman TKI dan urbanisasi bukanlah solusi yang harus ditempuh pemerintah.

"Ini enggak bagus (jadi TKI). Artinya lapangan kerja di daerah makin sempit (dengan urbanisasi). Soal penyerapan tenaga kerja juga terus turun, padahal dana desa juga terus dinaikkan," ungkapnya saat dihubungi Okezone.

Selain itu, dia menilai tahun ini anggaran yang dialokasikan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) juga lebih besar dari belanja Kementerian. Sehingga, masyarakat pedesaan sebenarnya tidak perlu menjadi TKI atau Urbanisasi.

"Tahun 2017 juga anggaran transfer daerah lebih besar daripada belanja Kementerian lembaga. Idealnya banyak industri di desa bukan cari kerja di kota atau jadi TKI," kata dia.

Menurutnya, yang perlu dilakukan adalah menciptakan lapangan kerja baru dengan anggaran dana tersebut. "Harusnya disediakan lapangan kerja yang lebih baik," jelasnya.