\Arsitektur Menakjubkan di Slovenia, Minum Teh Bernuansa Fantasi\

SLOVENIA - Slovenia rupanya menyimpan karya arsitektur yang menakjubkan. Sebuah kedai teh mungil terselip di antara bebukitan di negara tersebut.

Ketika dilihat, karya dari Danica and Jo?e Kolarič mengingatkan kita dengan film legendaris The Lord of the Ring. Kedai teh ini jika dilihat memang tampak seperti rumah dari karakter film tersebut, yakni Hobbit.

Melansir Inhabitat, bangunan ini terbuat dari bahan-bahan alami. Keberadaannya pun menambah kesempurnaan kebun organik yang menghampar di sekitarnya.

Kedai teh Hobbit ini pun dibagian atapnya diselimuti rumput-rumput yang tumbuh merambat. Sehingga jika dilihat dari atas kedai tersebut akan tersamarkan. Sebab keberadaannya menyatu dengan alam di sekelilingnya.

Pembangunan kedai teh Hobbit ini pun terbilang cukup rumit. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menggali lereng bukit untuk membuat ruang yang kemudian diberi pondasi berupa rangkaian kayu yang membentuk bingkai.

Selanjutnya, setelah konstruksi bangunan selesai dibuat, tidak lupa media tanam vegetasi di atas atap tersebut tidak lupa dipasang agar nantinya ditumbuhi oleh rerumputan. Sehingga seolah-olah bangunan tersebut benar-benar menyatu dengan bukit.

Dengan memanfaatkan batu dan bata dari bekas rumah-rumah petani di sekitarnya serta dilengkapi dengan sistem perapian tradisional membuat tempat minum teh ini tampak begitu antik dan artistik.