\Seperti Apa Pengembangan Kota Kasablanka?\

JAKARTA - Kawasan mixed use Kota Kasablanka berhasil meraih penghargaan The Best City Development dalam ajang Consumer Choice Awards 2017 yang diselenggarakan oleh Rumah123.

Kategori ini baru diberikan pada 2017 dan diterima oleh manajemen Kota Kasablanka yang merupakan anak perusahaan dari Pakuwon Group.

(Baca juga: CEO MARS: Ini Lho yang Ada di Pikiran Konsumen!)

Kawasan Kota Kasablanka terdiri dari apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. Saat ini, Kota Kasablanka masih mengembangkan proyek dengan membangun tiga tower apartemen.

“Kita masih punya land bank di sebelah. Itu rencananya setelah tower apartemen selesai dibangun,” ujar President Director Kota Kasablanka, A. Stefanus Ridwan S. kepada Rumah123.

“Rencana pengembangan mal? Maunya begitu. Cuma kan tanahnya ada batasan komersial. Kan ada peraturannya. Nggak tahu kalau ada perubahan, kita berharap sih ada pengembangan,” lanjut Stefanus Ridwan.

Saat ini, pembangunan tiga tower apartemen yang berada di belakang apartemen Casa Grande masih dikerjakan.

(Baca juga: CCA 2017 Bisa Jadi Feedback yang Baik Bagi Perusahaan Pengembang)

Setelah tiga tower ini dikerjakan, Kota Kasablanka berencana untuk membangun satu menara perkantoran lagi.