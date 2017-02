5 Kota dengan Harga Rumah Termahal di Dunia

NEW YORK - Apakah Anda salah seorang yang selama ini berpikir bahwa kota New York merupakan kota dengan harga rumah paling tidak terjangkau? Bila demikian, maka coba Anda pikirkan lagi. Soalnya, secara mengejutkan, kota dengan harga rumah termahal di dunia, kini sudah beralih kepada kota-kota yang ada di penjuru Asia.

Untuk membeli sebuah apartemen berukuran 970 kaki persegi di Hong Kong, Mumbai, Beijing atau Shanghai saja akan membutuhkan pendapatan rata-rata rumah tangga selama lebih dari 30 tahun. Demikian menurut laporan terbaru oleh Oxford Economics yang memperlihatkan rasio harga terhadap pendapatan sekitar seluruh dunia.

Berikut adalah lima pasar real estat paling mahal di dunia, dan hanya satu kota yang bukan merupakan kota di Asia, sebagaimana dilansir dari laman Forbes, Minggu (5/2/2017):

5. London

Sejak 2013, harga properti London telah meningkat double digit setiap tahun. Harga rata-rata rumah di kota telah beranjak menjadi 257 ribu poundsterling atau setara Rp4,29 miliar (mengacu kurs Rp16.697 per poundsterling) pada 2006 menjadi 474 ribu poundsterling atau Rp7,91 miliar pada 2016. Itu artinya dalam kurun waktu 10 tahun rata-rata meningkat 84%.

4. Shanghai

Shanghai merupakan salah satu kota dengan pasar properti terpanas di China. Harga real estat naik sebanyak 40% pada tahun lalu dan naik 5% pada Agustus 2016.

3. Beijing

Beijing adalah pasar perumahan termahal di dataran China. Harga rumah rata-rata di Beijing sekarang USD5.820 atau Rp77,6 juta (mengacu kurs Rp13.341 per USD) per meter persegi (m2), berdasarkan Municipal Commission of Housing and Urban-Rural Development.

2. Mumbai

Rasio pendapatan terhadap harga rumah di Mumbai secara bulanan merupakan yang tertinggi di antara kota lainnya di India.

1. Hong Kong

Hong Kong merupakan pasar perumahan dengan harga termahal di dunia selama tujuh tahun berturut-turut. Harga rumah rata-rata pada tahun lalu adalah 18,1 kali rata-rata pendapatan rumah tangga sebelum pajak tahunan. Ini berdasarkan laporan tahunan Demographia yang baru-baru ini dirilis.

