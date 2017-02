\Wall Street Menguat Berkat Membaiknya Laporan Tenaga Kerja\

NEW YORK - Saham-saham di Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat. Indeks komposit Nasdaq mencetak rekor baru pada penutupan, karena investor menyambut laporan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Indeks Dow Jones Industrial Average melompat 186,55 poin atau 0,94% menjadi ditutup pada 20.071,46 poin. Indeks S&P 500 bertambah 16,57 poin atau 0,73% menjadi 2.297,42 poin, dan indeks komposit Nasdaq naik 30,57 poin atau 0,54% menjadi 5.666,77 poin.

Departemen Tenaga Kerja melaporkan, total tenaga kerja non pertanian AS yang dibayar naik 227.000 pada Januari, jauh di atas perkiraan pasar yakni 175.000. Sementara itu, tingkat pengangguran sedikit berubah pada 4,8%.

Pada Januari, penghasilan rata-rata per jam untuk semua pekerja non pertanian swasta naik tiga sen menjadi USD26, menyusul kenaikan enam sen pada Desember. Selama tahun ini, rata-rata penghasilan per jam telah meningkat sebesar 2,5%.

"Rata-rata pertumbuhan pekerjaan 148.000 pada kuartal keempat adalah yang terlemah sejak rata-rata 90.000 di kuartal kedua 2012. Rebound Januari kemungkinan yang pertama dari beberapa kenaikan di atas tren," kata Kepala Ekonom di FTN Financial Chris Low.

Sementara itu, Indeks Non-Manufaktur, yang mengukur aktivitas di sektor jasa AS, tercatat 56,5% pada Januari, gagal memenuhi ekspektasi pasar 57,0, Institute for Supply Management (ISM) mengatakan dalam survei bulanannya pada Jumat.

Dalam berita perusahaan, saham Amazon turun 3,54% menjadi USD810,20, setelah raksasa e-commerce menyampaikan laba kuartalan di atas perkiraan tetapi pendapatannya sedikit di bawah perkiraan.

Saham Visa melonjak 4,59% menjadi 86,08 dolar AS, setelah perusahaan kartu kredit ini merilis hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan.

Data terbaru dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba gabungan perusahaan-perusahaan S&P 500 di kuartal keempat 2016 diperkirakan naik 7,9% secara tahun ke tahun, sementara pendapatannya diperkirakan meningkat 4,2%.

Untuk minggu ini, Dow turun 0,1%, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq keduanya naik 0,1%. (kmj)