\Menanti Data BPS, Ayo Tebak Berapa Pertumbuhan Ekonomi 2016?\

JAKARTA - Hari ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi 2016 (full year). Sejumlah pengamat menilai pertumbuhan ekonomi 2016 akan meleset dari target pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yakni 5,2%.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira berpendapat, pertumbuhan ekonomi 2016 tidak akan sampai 5%. Berdasarkan proyeksi Indef, laju ekonomi sepanjang 2016 hanya 4,9%.

"Indef prediksi 4.9%, konsumsi rumah tangga masih diandalkan," katanya kepada Okezone.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2016 akan berada di level 5%. Sehingga, lanjut dia, secara full year pertumbuhan ekonomi 2016 diprediksi sebesar 5,03%.

"Kontribusi terbesar ekonomi kuartal IV 2016 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 5,05% dari kuartal sebelumnya 5,01%," jelasnya.

Berikut adalah angka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016:

- Kuartal I-2016: 4,92%

- Kuartal II-2016: 5,18%

- Kuartal III-2016: 5,02%

- Target pertumbuhan ekonomi dalam APBNP 2016: 5,2%.