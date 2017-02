\Harga Mahal, Pajak Lahan Nganggur Bisa Dimulai di Kota Besar\

JAKARTA – Penerapan pajak tanah nganggur yang direncanakan Pemerintah dinilai tepat jika dimulai dari kota besar di Indonesia. Pasalnya, tanah di kota besar saat ini sudah sangat mahal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, data tanah menganggur (unutilized land) ini harus valid. Peran BPN dan Pemerintah Daerah sangat sentral dalam melakukan pendataan tanah.

“Jangan sampai salah sasaran dan demi mengejar target tanah milik rakyat ikut dikenai pajak progresif. Untuk memulai penerapan pajak progresif juga disarankan menyasar tanah-tanah nganggur di kota besar,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/2/2017).

Adapun alasan penerapan pajak di kota besar, lanjut Bhima, karena harga tanah mahal, alhasil pajak progresif yang ditarik juga besar. Dengan membuat gebrakan di kota besar, efek ketakutan akan pajak progresif diharapkan sampai ke daerah-daerah.

“Pada akhirnya diharapkan ketimpangan turun khususnya ketimpangan lahan,” tukas dia.