\TERPOPULER: Kebijakan Ini Buat Pasokan Rumah di Denmark Bertambah\

JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dengan masalah ketimpangan lahan yang akut, maka penerapan pajak progresif tanah menjadi sangat urgent untuk dilakukan. Ada tiga alasan utama mengapa pajak progresif tanah harus didukung.

Pertama, fungsi dari pajak progresif tanah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Kasus di Denmark menjadi bukti bahwa pajak progresif berhasil menambah pasokan rumah baru. Hal ini karena pemilik lahan tidur segera membangun rumah sebelum dikenai tambahan pajak.

Kedua, pajak progresif juga penting bagi BUMN dan instansi Pemerintah untuk segera mendayagunakan tanah nganggur di berbagai tempat. Ketiga, tahun 2017 merupakan saat yang tepat karena Pemerintah sedang mencari penerimaan pajak baru pasca-habisnya periode tax amnesty.

