\Ekonomi Tumbuh 5,02%, Naik tapi Ada Sektor yang Menurun\

JAKARTA - Pagi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI selama tahun 2016 sebesar 5,02%. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi tahun 2015 yang sebesar 4,88%.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, memang kelihatan naik jika dilihat secara keseluruhan. Namun, jika dilihat per kelompok secara detail masih belum ada perbaikan.

"Betul (naik) kalau dilihat secara agregat ada perbaikan. Tapi secara detail per sektoral, kurang lebih sembilan sektor mengalami penurunan secara tahunan," ungkapnya kepada Okezone, Senin (6/2/2017).

Menurutnya, dengan masih adanya penurunan di beberapa sektor tersebut tidak akan bisa menaikkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Sehingga kenaikan hanya keseluruhan tapi kalau secara sektoral tidak ada perbaikan dari 2015.

"Sektor yang mengalami penurunan ada pertanian, industri pengolahan, konstruksi, komunikasi, dan sebagainya. Intinya belum ada perbaikan yang signifikan dibanding tahun 2015," tegasnya..

Bhima melihat, yang perlu dicermati adalah penurunan sektor industri pengolahan dan pertanian. "Kedua sektor ini kontribusinya paling besar terhadap perekonomian," jelasnya.