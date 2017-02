\Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2017, Sri Mulyani: Investasi Perlu Digenjot\

JAKARTA - Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada level 5,1% di tahun 2017. Target ini lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun lalu sebesar 5,02%.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan defisit anggaran yang mencapai 2,46% pada tahun 2016 lalu masih memberikan dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya ekonomi Indonesia sepanjang kuartal 3 dan kuartal keempat tahun lalu.

Pada tahun 2017, pemerintah pun menargetkan defisit anggaran pada level 2,41%. Untuk itu, ekonomi Indonesia dianggap dapat tetap tumbuh dengan anggaran yang defisit asalkan memiliki motor penggerak ekonomi yang lebih seimbang.

"Makanya saya tadi sampaikan konsumsi masih tetap sehat, pemerintah masih akan konstan dengan 2,41% defisit, berarti itu ada faktor stimulus dalam ekonomi kita membutuhkan investasi untuk lebih tumbuh lebih tinggi kalau kita ingin mencapai pertumbuhan di atas 5% dan kita berharap ekspor tidak mengalami gangguan dari kondisi ekonomi global," tuturnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Untuk itu, butuh pertumbuhan investasi pada tahun 2017 ini. Sebab, investasi adalah salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Indonesia pun tak dapat sepenuhnya bergantung pada sektor konsumsi seperti tahun 2016 lalu.

"Investasi masih perlu untuk digenjot lagi untuk tahun 2017 dan kita berharap momentum ekspor tidak akan terganggu oleh perkembangan politik yang terjadi di Amerika dan Eropa serta di RRT," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, sektor konsumsi di Indonesia dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia tetap perlu mencari alternatif lainnya untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Sluruh sisi agregat demandnya, pemerintah, investasi ataupun eksternal akan tetap kita harapkan, terutama yang eksternal tadi 4% growth ya kalau tidak salah. That is really good," tutupnya.