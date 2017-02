\Sri Mulyani: Jangan Biarkan RI Dihina dan Dikecilkan!\

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut para alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dalam malam yang istimewa tersebut, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah petuah bagi putra putri terbaik RI.

Dia meminta agar para alumni terus menjaga jaringam antar alumni LPDP. Agar bisa saling mengingatkan satu sama lain dan bertukar pikiran.

Dirinya pun membuka diri kepada seluruh alumni yang memiliki ide membangun Indonesia. Perempuan yang akrab disapa Ani ini berharap alumni bisa ikut berkontribusi bagi pembangunan RI.

"Anda harus jadi orang yang bisa stand up dan bisa fight untuk Indonesia, jangan biarkan Indonesia ini dihina, dikecilkan, jangan merasa biasa saja kalau Indonesia ditertawakan," kata dia di hadapan para alumni LPDP, Senin (6/2/2017).

"Anda harus fight back, tunjukkan Indonesia adalah negara besar yang punya martabat," tegas Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia para alimni yang malam ini duduk dihadapannya mampu melakukan hal tersebut. Mampu menjadikan Indonesia negara yang lebih baik.

"Anda is special, you are special, jangan pernah merasa enggak spesial karena anda adalah 16 ribu dari 250 juta masyarakat yang mendapat pemihakan untuk dapat kesempatan ini (beasiswa LPDP)," tukasnya