\Cadangan Devisa Naik, Rupiah Malah Melemah ke Rp13.329\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah, meskipun cadangan devisa akhir Januari 2017 naik. Rupiah masih di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Selasa (7/2/2017), dalam perdagangan spot exchange rate di pasar Asia, Rupiah melemah 9 poin atau 0,07% ke Rp13.329 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.312-Rp13.228 per USD.

Yahoofinance dalam kursnya mencatat Rupiah melemah 4 poin atau 0,03% ke Rp13.324 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.295 per USD hingga Rp13.335 per USD.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) lewat kurs Jakarta Interspot Dollar Exchange alias Jisdor, mencatat Rupiah menguat ke Rp13.322 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.389 per USD. Sementara untuk harga beli, berada di angka Rp13.255 per USD.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2017 tercatat sebesar USD116,9 miliar atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2016 yang sebesar USD116,4 miliar.

Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi penerimaan cadangan devisa, antara lain berasal dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas, yang melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo.