\Kunjungan Raja Salman Diharapkan Tingkatkan Realisasi Investasi yang Mulai Lesu\

JAKARTA – Kunjungan delegasi Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud ke Indonesia awal Maret mendatang diharapkan membuahkan kesepakatan investasi kerja.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan salah satu tujuan kedatangan raja Salman untuk meningkatkan investasi ke Indonesia. Hal ini berkaitan dengan realisasi investasi Arab Saudi yang merosot berdasar data BKPM.

"Realisasi investasinya (Arab Saudi) dari posisi 25 di 2015 sebagai Negara dengan investasi terbesar di Indonesia menjadi posisi ke 57 di 2016," ungkapnya kepada Okezone.

Menurutnya, untuk kerjasama sendiri dari sektor Minyak dan Gas yaitu Kilang masih jadi poin utama peningkatan kerja investasi. Karena investasi sempat turun.

"Realisasi investasinya turun jadi USD0,9 juta di 2016, dari sebelumnya USD30,36 juta di 2015," tuturnya.

Namun, setelah penurunan Arab Saudi memang tertarik membangun sektor pariwisata halal di Indonesia, salah satunya membangun hotel. Untuk soal perdagangan lebih menarik lagi, terutama berkaitan dengan ekspor Indonesia ke Arab Saudi.

Indonesia tiap tahun mengirimkan ratusan ribu jamaah haji. Dengan hubungan yang kuat itu harusnya momen kedatangan raja Salman dimanfaatkan Indonesia untuk penetrasi pasar ke Saudi.

"Selama ini share produk Indonesia di Saudi sangat kecil. Kalah dengan produk asal China. Jadi jangan hanya kepentingan Saudi yang besar ke Indonesia, sebaliknya kita juga harus manfaatkan dari segi perdagangan," tukasnya.

Menurut rencana, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud akan berkunjung ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Raja Salman akan melakukan beberapa kegiatan bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan pejabat negara lain. Turut serta rombongan tokoh parlemen dan pengusaha yang jumlahnya diperkirakan mencapai 400 orang.