\Sederet Tantangan Ekonomi yang Dihadapi RI Tahun Ini\

JAKARTA - Indonesia berhasil melewati sejumlah tantangan ekonomi di tahun 2016. Namun Indonesia harus puas finish dengan pertumbuhan ekonomi 5,02% pada tahun lalu. Lantas apa tantangan Indonesia dalam mencapai ekonomi tahun ini?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai masih ada sejumlah tantangan yang bisa menjegal laju ekonomi RI. Hambatan tersebut datang dari dalam dan luar negeri.

Dari sisi eksternal, Bhima menyebut kondisi ekonomi yang belum stabil menjadi salah satu kendala yang akan dihadapi RI. Selain itu, ketidakpastian kondisi global juga menjadi faktor lain.

"Ketidakpastian geopolitik terutama akibat Trump dan Brexit, serta kualitas pertumbuhan yang lebih baik," kata dia kepada Okezone.

Sementara itu, dari dalam negeri, inflasi menjadi kendala utama Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik. Bhima memproyeksi, inflasi di tahun 2017 bisa di atas 4,2%.

"Inflasi tinggi akibatnya daya beli masyarakat turun, kalau daya beli turun, otomatis konsumsi rumah tangga yang diandalkan bisa jadi pendorong kemungkinan turun pertumbuhannya," jelas dia.

Untuk itu, pemerintah harus cerdas mengakali ancaman inflasi tahun 2017. Mengingat sejumlah harga yang diatur pemerintah akan disesuaikan tahun ini.

"Kuncinya di kenaikan harga yang diatur pemerintah secara bertahap, BBM premium dan solar, gas, listrik harus bertahap," tukasnya.