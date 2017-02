\Wall Street Kembali Cetak Rekor Baru\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup mencetak rekor baru, dengan indeks The S&P 500 sedikit lebih tinggi, sementara Nasdaq mampu mencatatkan rekor baru lewat keuntungan di saham sektor teknologi dan konsumen besar.

Indeks Dow Jones Industrial Average DJI naik 37,6 poin atau 0,19% ke 20.090,02, indeks S&P 500 naik 0,5 poin atau 0,02% ke 2.293,06 dan Nasdaq Composite naik 10,67 poin atau 0,19% ke 5.674,22.

Penguatan indeks, tidak terlepas dari defisit perdagangan Amerika yang turun pada Desember, karena ekspor mencapai tingkat tertinggi dalam lebih dari 1-1,5 tahun, di tengah rekor pengiriman produk teknologi.

Departemen Perdagangan mengatakan, defisit perdagangan turun 3,2% menjadi USD44,3 miliar. Defisit perdagangan sempat naik 0,4% ke level tertinggi empat tahun dari USD502,3 miliar pada 2016, mewakili 2,7% dari produk domestik bruto.

Pasar keuangan AS sedikit terpengaruh oleh laporan pemerintah yang menerbitkan sebuah perkiraan defisit barang bulan lalu. Sektor perdagangan mengalami penurunan 1,7% dari produk domestik bruto pada kuartal keempat.

Pada bulan Desember, ekspor barang dan jasa meningkat 2,7% menjadi USD190,7 miliar, tertinggi sejak April 2015, karena pengiriman barang teknologi canggih seperti aerospace, bioteknologi dan elektronik, mencapai rekor tertinggi.