\Pasar Saham Asia Tergelincir, Nikkei Malah Menguat \

TOKYO - Pasar saham Asia turun dari level tertinggi empat bulanan dan nilai tukar euro tertekan karena ketidakpastian politik-ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa melemahkan kepercayaan investor.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,2%, tergelincir lebih jauh dari tingkat tertinggi empat bulanan. Saham Korea Selatan .KS11 turun 0,6%, mengawali perdagangan di zona merah.

Sementara di pasar saham Jepang, Nikkei N225, menguat 0,3% setelah mencapai level terendah dua mingguan. Di Wall Street, indeks Nasdaq berhasil mencakar rekor baru karena keuntungan di sektor teknologi.

Dengan lebih dari setengah dari indeks S&P 500 telah melaporkan hasil laba kuartal keempat berada di jalur posisif, dengan kenaikan 8,2% yang akan menjadi kinerja terbaik sejak kuartal III 2014.

Di sisi lain, dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami pelemahan terhadap yen Jepang, setelah investor lebih memilih untuk berlindung di aset safe haven yen Jepang. Dolar AS diperdagangkan pada di 112,35 yen per USD, setelah jatuh ke 111,59 yen per USD, terendah sejak akhir November.