\Mau Investasi Properti di Tahun Ayam Api? Perhatikan 3 Lokasi Ini \

JAKARTA - Lokasi menjadi salah satu alasan orang untuk berinvestasi properti selain harga, desain, dan juga infrastruktur.

Tidak ketinggalan soal rekam jejak perusahaan pengembang. Semua ini harus diperhatikan pembeli. Hal ini diungkapkan oleh Head of Global Capital Crown Group, Prisca Edwards.

(Baca juga: Masyarakat Bisa Tahu Properti Terbaik Lewat CCA 2017)

Prisca juga memaparkan soal lokasi terbaik pembelian hunian di Australia serta waktu terbaik untuk melihat dan melakukan pembelian properti pada 2017 yang merupakan Tahun Ayam Api.

“Pada tahun 2017, Waterloo dan Green Square adalah dua area pinggiran kota yang layak untuk investasi ", ujar Prisca dalam rilis persnya.

Kawasan Green Square merupakan salah satu wilayah di Australia yang mengalami transformasi paling signifikan.

Dalam beberapa tahun ke depan, wilayah Green Square ini akan menciptakan 6.000 lapangan kerja baru, dengan perkiraan ada 4.000 penghuni baru.

Waterloo dikenal sebagai kawasan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di negara bagian New South Wales yang mencapai 11,4% pada 2014-2015.

Satu lagi kawasan yang mesti diperhatikan adalah Parramatta. Wilayah ini menjadi kawasan central business district (CBD) yang baru di Sydney.

By the way, Crown Group Holdings (Crown Group) merupakan korporasi properti terkemuka di Australia dengan spesialisasi pengembangan properti, investasi properti dan hotel.

Crown Group didirikan oleh seorang arsitek bernama Iwan Sunito dan seorang insinyur, Paul Sathio pada tahun 1996.

(Baca juga: Penuhi Permintaan Pelanggan, Informa Merilis Custom Furniture)

Saat ini, Crown Group tengah membangun lima proyek besar yang tersebar di Green Square, Parramatta, North Sydney, Sydney, dan kawasan Barat kota Sydney.