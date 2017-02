\Wuih, Semua Bangunan di Kota Kecil Ini Penuh Lukisan Bunga\

JAKARTA - Zalipie? Pernah mendengar nama ini? Mungkin banyak orang yang belum mendengar Zalipie atau mengetahui kota kecil bernama Zalipie.

Namun, kalau kamu pernah melihat foto-fotonya maka kamu akan mengatakan kalau kota kecil ini merupakan kota kecil terindah yang pernah dilihat.

Zalipie mungkin lebih cocok kalau diklaim sebagai desa kalau di Indonesia ketimbang kota kecil. Zalipie hanya memiliki penduduk sebanyak 743 jiwa menurut sensus 2004.

Luas wilayahnya hanya 8,05 km persegi. Zalipie terletak sekitar 68 km dari kota Krakow, kota terbesar kedua di Polandia.

Krakow sendiri berjarak sekitar 294 km dari ibukota Polandia, Warsawa.

By the way, negara ini memiliki bendera dengan warna sama dengan Indonesia lho. Hanya saja bendera Polandia terbalik, putih dan merah.

Kembali lagi mengulas kota kecil Zalipie, kota ini memang indah lantaran semua rumah dicat dengan lukisan motif bunga.

Tidak ada rumah yang tidak memiliki lukisan bunga. Semua bagian eksterior rumah pasti mempunyai lukisan seperti ini.

Ada cerita rakyat yang mengisahkan kalau para penduduk kota ini mulai melukis bunga pada bagian luar rumah mereka sejak lama sekali.

Tujuannya memang sederhana. Mereka ini menutupi kotoran debu dan asap dari kompor yang dipakai di dapur. Kebetulan, kompor masih menggunakan kayu bakar.

Warna-warna yang digunakan sepertinya terinspirasi dari warna alam yang bisa ditemukan di pekarangan dan taman sekitar kota.

Sebenarnya, tidak hanya dinding luar rumah yang dicat dengan motif bunga, tetapi bagian dalam rumah seperti dapur juga tidak luput dari lukisan.

Bahkan, tidak hanya itu lho, penduduk kota kecil ini juga mencat kandang ayam, rumah anjing, hingga gereja.

Maka, ke mana pun orang melangkahkan kaki di kota kecil ini, orang bakal menjumpai bangunan dengan lukisan motif bunga di mana saja. Keren kan!