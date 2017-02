\Laju Ekonomi RI Banyak Berharap dari Konsumsi Rumah Tangga\

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 berada pada angka 5,02%. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pemerintah di angka 5,2%, meskipun masih berhasil tumbuh di atas 5%.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, sektor pertanian dan pengolahan merupakan sektor dengan kontribusi paling besar di perekonomian Indonesia.

"Industri pengolahan menyumbang 20,51%, sedangkan pertanian kontribusinya 13,45%," ungkapnya kepada Okezone.

Namun, dia melihat yang perlu dicermati adalah penurun sektor industri pengolahan dan pertanian. Menurutnya, kedua sektor tersebut mengalami penurunan dari 2015 lalu. "Industri pengolahan turun dari 4,33% ke 4,29% di 2016. Sektor Pertanian dari 3,77% ke 3,25% secara tahunan," tukasnya.

Dia menilai, penyebab utamanya penurunan ada dari sisi eksternal yaitu permintaan global melemah, terutama dari negara partner dagang utama Indonesia. Selain itu belanja Pemerintah juga menurun tajam.

"Investasi realisasinya juga terus turun pertumbuhannya. Satu-satunya harapan datang dari konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh stabil 5,01% lebih baik dari tahun 2015," jelasnya.