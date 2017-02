\Harga Komoditas Akan Jadi Superhero untuk Ekonomi RI 2017\

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% di 2016. Meski tidak sesuai target, namun angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,88% ketimbang 2015.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, meskipun mengalami kenaikan secara keseluruhan, namun jika dilihat secara detail per sektor, maka tidak ada peningkatan yang signifikan dari 2015.

Menurut dia, komoditas ekspor impor juga jadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi harus distabilkan. Dia menilai, jika memungkinkan sektor komoditas pangan impor dikurangi.

"Komoditas yang potensial (ekspor) sebenarnya masih di sektor pertambangan dan migas, kelapa sawit juga perlahan pulih. 2017 ekonomi Indonesia berharap dari pemulihan harga komoditas," tukasnya kepada Okezone.

Dengan masih melemahnya harga komoditas tersebut, dia mengatakan satu-satunya harapan untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanyalah dari perbaikan konsumsi rumah tangga. "Konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh stabil 5,01% lebih baik dari tahun 2015," jelasnya.