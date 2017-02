\Sritex Targetkan Laba Bersih Tumbuh 10% \

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) optimis laba bersih meningkat sekitar 9% hingga 10% pada tahun 2017. Sementara, laba bersih pada tahun 2016 diperkirakan akan sekitar USD60 juta.

”Untuk laba bersih tahun 2016, kami masih proses audit, namun kami perkirakan di angka USD60 juta. Kita tunggu saja hasil auditnya selesai. Untuk tahun depan, kami perkirakan laba dapat tumbuh di sekitar 9% lebih," kata Sekretaris Perusahaan Sritex Welly Salam di Jakarta.

Sementara Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menambahkan, selain adanya peningkatan pada pos laba bersih, diperkirakan revenue perusahaan pada tahun ini juga akan tumbuh hingga 8% jika dibanding realisasi pada tahun sebelumnya. "Untuk growth dari revenue, kita perkirakan sekitar 5-8% pada tahun ini," tegasnya.

Optimistis perusahaan dapat mencatat pertumbuhan kinerja pada tahun ini, kata Welly, akan didukung oleh rencana perusahaan untuk menggenjot kapasitas produksi. Wajar saja, perusahaan sudah berinvestasi cukup besar pada tahun kemarin dengan membeli mesin-mesin baru guna mendukung produksi.

”Memang kapasitas produksi di masing divisi itu berbeda. Kalau di benang, kami perkirakan tahun ini akan meningkat dari 564 ribu bal per tahun menjadi 566 ribu bal per tahun. Kemudian di penenunan akan meningkat 100% dari 120 juta m greige menjadi 240 juta m greige per tahunnya. Kemudian di pencelupan dan pencetakan itu akan naik dari 120 juta yar menjadi 180 juta yar per tahun, dan untuk Garmen juga akan kita genjot," jelasnya.

Untuk memuluskan rencana serta target perusahaan pada tahun ini, Iwan menyebutkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan dana sekitar USD15 juta. Seluruh dana bersumber dari kas perusahaan. Nantinya, dana itu akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan produksi serta maintanence.

Untuk tahun ini, Iwan menambahkan, pihaknya belum akan menggarap pasar baru alias masih akan fokus ke costomer yang sudah ada saat ini. Diketahui, saat ini penjualan produk Sritex lebih dominan ke pasar luar negeri ketimbang domestik.

”Tahun ini, kita masih menggarap pasar yang sudah ada atau belum ada negara tujuan baru. Kita akan fokus meningkatkan kualitas produk. kita ingin membuat produk yang lebih ber-value edit," paparnya.