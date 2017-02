\Tunggu Data Ekonomi, Wall Street Dibuka Menguat\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat setelah investor mencari katalis baru dalam laporan keuangan. Selain itu, investor juga masih menunggu data ekonomi AS.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/2/2017), para investor optimistis dengan laporan keuangan. Bahkan laporan keuangan perusahaan yang tergabung dalam indeks S&P 500 diperkirakan meningkat hingga 8,3%.

"Pasar saat ini belum mampu rally atau menjual, karena saat ini investor masih wait and see," kata CEO 50 Parks Investment Adam Sarham.

"Investor optimistis tentang kondisi pasar saat ini, dimana situasi ini mirip sekali dengan Goldilocks. Goldilocks situation where it's neither too hot nor too cold," tambahnya.

Selain itu, laporan dari Departemen tenaga kerja AS menunjukkan jumlah orang di AS yang mengajukan tunjangan pengangguran lebih rendah.

Dow e-minis 1YMc1 naik 29 poin atau 0,14% pada 08:31 ET (1331 GMT), dengan 17.256 kontrak berpindah tangan. S & P 500 e-mini ESc1 naik 2,5 poin atau 0,11% dengan 116.108 kontrak diperdagangkan.

Nasdaq 100 e-mini NQc1 naik 4 poin, atau 0,08 persen, pada volume 18.134 kontrak.