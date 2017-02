\Terapkan Pajak Progresif Tanah, Sistem Administrasi Penduduk Perlu Dibenahi\

JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan pajak progresif bagi kepemilikan tanah menganggur atau tidak produktif. Jika diterapkan, dikhawatirkan dapat menyebabkan celah baru bagi pemilik tanah.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, sebelum penggodokan ini dieksekusi, regulasinya mesti benar-benar dimatangkan.

"Administrasinya, jadi setiap kali jual beli itu kan gini, kalau misalnya administrasi kependudukannya masih kacau balau seperti sekarang itu, ya nggak efektif karena orang jual belinya bisa pakai KTP ganda maupun pakai identitas orang lain. Tapi kalau terintegrasi maka semua transaksi itu kan ter-record sehingga sudah ketahuan dia punya tanah di mana saja," jelasnya kepada Okezone baru-baru ini.

Namun, dia mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan pajak progresif. Sebab hal ini akan berdampak terhadap penerimaan negara.

"Ya pasti kalau untuk meningkatkan pendapatan (negara) ya, tapi kan fungsi dari fiskal ini kan termasuk untuk redistribusi aset gitu, jangan sampai ada pemusatan aset hanya kepada seseorang," ujar Enny.

Selain itu, dia menilai dengan diterapkannya kebijakan ini maka bisa menekan harga jual tanah "Mestinya kalau orang kan dikenakan pajak progresif maka permintaan terhadap tanah itu malah turun, nah permintaan harga itu kan hukum suplai and demand," tambahnya.