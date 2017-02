\Rupiah Rp13.317, Tertekan Keperkasaan Dolar AS \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tertekan, seiring dengan kembali bertenaganya dolar AS. Dolar AS bertenaga didukung oleh pidato Presiden AS Donald Trump soal pemangkasan pajak.

Melansir Yahoofinance, Rupiah pagi ini melemah 17 poin atau 0,13% ke Rp13.317 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.298 per USD hingga Rp13.322 per USD.

Sementara Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 18 poin atau 0,14% ke Rp13.313 per USD. Rupiah dibuka bergerak di Rp13.305-Rp13.331 per USD.

Sekadar informasi, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama naik 0,32% menjadi 100,600 pada akhir perdagangan Kamis.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,0661 dolar dari 1,0688 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2501 dolar dari 1,2530 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,7629 dolar Australia per USD dari 0,7637 dolar Australia per USD.