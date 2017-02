\Wall Street Kembali Catatkan Rekor Berkat Sektor Keuangan\

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka cetak rekor tertinggi. Pasar menanggapi positif, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana terkait pajak minggu mendatang.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (10/2/2017), beberapa saham menguat begitu pula dengan indeks dolar yang naik 0,3%. Saham-saham seperti Morgan Stanley, Bank of America dan JP Morgan mengalami kenaikan.

Saham-saham yang berada dalam indeks S&P500 pada sektor keuangan juga naik 0,31%, sehingga mampu mendorong penguatan indeks.

Selain itu, beberapa saham yang berada di indeks Dow Jones juga mengalami kenaikan. Seperti Goldman Sachs yang naik 0,78%.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 55,34 poin atau 0,27% ke 20.227,74, indeks S&P 500 naik 4,65 poin atau 0,20% ke 2.312,52 dan Nasdaq Composite menguat 10,07 poin atau 0,18% ke 5.725,25.