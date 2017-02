\Masih Muda Beli Rumah, Masa Tua Bakal Bahagia Deh! \

JAKARTA - Muda foya-foya, tua kaya-raya, benarkah? Kamu masih percaya ungkapan itu? Pikir lagi deh! Faktanya tidaklah demikian. Tua kaya-raya pastinya kalau sedari muda kamu sudah bisa mengendalikan finansialmu untuk persiapan di masa tua.

Merujuk BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), gaya hidup pekerja muda atau usia produktif cenderung konsumtif. Coba tengok saja fakta bahwa pengguna smartphone di Indonesia, tertinggi ketiga di dunia berdasarkan Google Consumer Barometer.

Belum lagi gaya hidup berbelanja di mal yang menghabiskan rata-rata Rp12,6 juta per bulan berdasarkan Consumer Survey Indonesia. Untuk rokok saja per bulannya mereka bisa mengeluarkan dana Rp600 ribu per bulan. Belum lagi untuk pengeluaran yang lain-lainnya.

Menurut Direktur Utama BPJS Tenaga Kerja (BPJS TK) Agus Susanto, pada acara Indonesia Economic Outlook 2017 beberapa waktu lalu, rata-rata kelompok usia kerja produktif memang belum menyiapkan kehidupan masa tuanya dengan baik.

Salah satu parameter kesiapan masa tua adalah memiliki rumah untuk dihuni saat sudah tidak produktif lagi alias masa pensiun. Nah, mumpung kamu masih muda, mulailah mencicil Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kenapa saat muda? Karena kamu akan punya rentang waktu yang lebih lama untuk mencicil.

Taruhlah tenor waktu yang kamu pilih 15 tahun. Jika kamu baru mencicil pada usia 40 tahun, cicilan tersebut baru akan lunas saat kamu memasuki usia 55 tahun (masa pensiun). Semakin muda kamu mulai mencicil semisal umur 20-an atau 30-an, maka akan semakin cepat kamu bisa punya rumah sendiri.

Kalau kamu sudah tak produktif lagi alias pensiun, pendapatanmu berkurang sebesar 60% sementara pengeluaranmu hanya berkurang sebesar 6 persen.

Nah, bayangkan, kalau kamu belum punya rumah pada usia tua, maka pengeluaranmu akan lebih banyak dari itu. Kemungkinan kamu akan bergantung pada anak dan cucumu.

Menurut data, 73% orang di usia pensiun bergantung pada anak atau orang lain, sementara 18% masih harus bekerja keras. Nah, bayangkan kalau kamu termasuk golongan itu dan belum punya rumah, maka beban hidupmu bertambah berat kan.

Jadi, ketimbang berfoya-foya saat muda, lebih baik uangnya kamu gunakan unutk membayar cicilan rumah. Masih muda beli rumah, masa tua jadi bahagia.