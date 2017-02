\Uji Coba Rudal Korea Utara Berhasil, Bursa Asia Mixed\

JAKARTA - Bursa saham Asia diperdagangkan mixed pada hari ini, setelah Korea Utara berhasil melakukan uji coba rudal tipe baru dan mampu membawa hulu ledak nuklir.

Melansir CNBC, Senin (13/2/2017), indeks saham Australia ASX 200 diperdagangkan naik 0,48% didukung oleh sub indeks energi, yang naik 1,49% dan bahan sub indeks, yang menguat 2,18%

Sementara itu, indeks saham Jepang Nikkei naik 0,4% setelah data pemerintah menunjukkan bahwa ekonomi Jepang tumbuh 1% pada kuartal keempat, didukung oleh ekspor yang kuat dan belanja modal. Sebelumnya, diprediksi pertumbuhan ekonomi Jepan sekira 1,1%.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga bertemu dengan Presiden Donald Trump di akhir pekan lalu.

Trump telah menetapkan retorika samping yang keras tentang Jepang mencuri pekerjaan Amerika dan mengambil keuntungan dari bantuan pertahanan AS selama akhir pekan, dan menegaskan kembali bahwa komitmen AS untuk membela Jepang melalui berbagai kemampuan militer AS, baik nuklir dan konvensional, adalah tak tergoyahkan.

Indeks Kospi Korea Selatan turun 0,07% karena pasar bergulat dengan uji coba rudal Korea Utara pada hari Minggu pagi.