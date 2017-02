\Rupiah Rp13.333, Bergerak Mixed di Awal Pekan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan di awal pekan dibuka variatif cenderung melemah. Tercatat, Rupiah masih berada di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (13/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 21 poin atau 0,16% ke Rp13.333 per USD. Rupiah pun bergerak di Rp13.325-Rp13.339 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah pagi ini menguat 11 poin atau 0,08% ke Rp13.304 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.304 per USD hingga Rp13.330 per USD.

Sebelumnya, Laju Rupiah melanjutkan kenaikannya akhir pekan lalu, sehingga membentuk triple bottom dalam tren perdagangan hariannya. Namun demikian, aksi jual sudah sempat terjadi meski tidak sampai membatasi potensi kenaikan lanjutan IHSG.

"Tren tersebut bahkan telah melampaui batas trend line-nya, sehingga kami harapkan kondisi ini masih dapat berlanjut untuk melanjutkan penguatannya," ujar Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada.

Reza memperkirakan, Rupiah akan bergerak dengan kisaran support di level Rp13.326 per USD dan resisten Rp13.258 per USD.