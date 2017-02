\MNC Securities Investor Ghatering 2017 Targetkan Nasabah Lebih Pede Berinvestasi\

JAKARTA – Perusahaan sekuritas di bawah naungan MNC Group, PT MNC Securities kembali menggelar acara Investor Gathering 2017. Hal ini dilakukan untuk menarik para nasabah untuk bisa berinvestasi.

Direktur Utama MNC Securities Susy Meilina mengungkapkan, bahwa MNC Securities berkomitmen untuk memberikan informasi yang komprehensif seputar dunia investasi khususnya saham dan surat utang, juga memberikan tips-tips yang dapat diterapkan nasabah dalam berinvestasi.

”Melalui acara Investor Gathering di awal tahun ini, kami berharap nasabah kami bisa lebih percaya diri dalam berinvestasi karena sudah memperoleh informasi yang lengkap dari narasumber yang berkompeten di bidangnya,” ujar Susy, Jakarta, Senin (13/1/2017).

Terlebih lagi, lanjut Susy, nasabah dapat mulai menentukan sektor atau saham apa yang menjadi pegangan mereka ditahun 2017. Manajemen MNC Securities ingin memberikan nilai tambah yang dirasakan langsung oleh nasabah.

“Tentunya acara ini menjadi kesempatan kami untuk semakin mendekatkan diri dengan nasabah kami,” ujarnya.

Seperti diketahui, MNC Securities menduduki ranking 3 besar perusahaan sekuritas lokal yang tercatat di Bursa Efek Indonesia based on value per Desember 2016. YTD Desember 2016, MNC Securities juga mencatatkan pertumbuhan market sharenya sebesar 62 % dan pertumbuhan trading value sebesar 112,5 % secara YoY dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu juga terjadi perbaikan peringkat based on value selama beberapa tahun terakhir yaitu dari peringkat #43 (2009), #34 (2010), #23 (2011), #15 (2012), #20 (2013), #16 (2014), #22 (2015), dan #14 (2016).

Jumlah nasabah MNC Securities juga terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak lebih dari 18.000 nasabah, bertumbuh lebih dari 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari segi jaringan, MNC Securities merupakan perusahaan sekuritas dengan cabang terbanyak, dan telah memiliki 78 cabang per Desember 2016. Jumlah ini tumbuh lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 35 cabang.

Baru-baru ini MNC Securities berhasil memecahkan dua rekor MURI yaitu ”Penciptaan lnvestor Saham Terbanyak dalam Satu Perguruan Tinggi” sebanyak 3.300 investor saham baru di Universitas Nusa Cendana (UNDANA), Kupang, Nusa Tenggara Timur dan ”Perusahaan Sekuritas yang Membuka Cabang Terbanyak dalam Setahun.”

MNC Securities berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya untuk memajukan pasar modal lndonesia.