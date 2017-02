\Dolar Menguat Nantikan Kebijakan Donald Trump\

NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama karena janji Presiden AS Donald Trump untuk meluncurkan rencana pemotongan pajak.

Trump mengatakan akan membuat pengumuman besar tentang rencana pajak utama yang meliputi menurunkan beban pajak secara keseluruhan dalam dua sampai tiga minggu ke depan.

Para analis mengatakan pernyataan Trump dan implikasi dari tindakan itu segera memacu pasar. Indeks dolar bertambah 0,15 % menjadi 100,950 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0601 dari USD1,0628 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2527 dari USD1,2477 di sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7650 dari USD0,7672.

Dolar dibeli 113,63 yen Jepang, lebih tinggi dari 113,50 yen dari sesi sebelumnya. Dolar naik menjadi 1,0053 franc Swiss dari 1,0040 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3062 dolar Kanada dari 1,3093 dolar Kanada.