\Rupiah Rp13.327, Melemah Jelang Pilkada Serentak\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan di awal pekan dibuka minim pergerakan cenderung melemah jelang pilkada serentak 15 Februari 2017. Meskipun, Rupiah masih berada di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (14/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah tipis 4 poin atau 0,03% ke Rp13.327 per USD. Rupiah pun bergerak di Rp13.319-Rp13.332 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah pagi ini melemah 2 poin atau 0,01 % ke Rp13.325 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.318 per USD hingga Rp13.330 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sebagian besar mata uang utama karena janji Presiden AS Donald Trump untuk meluncurkan rencana pemotongan pajak.

Trump mengatakan akan membuat pengumuman besar tentang rencana pajak utama yang meliputi menurunkan beban pajak secara keseluruhan dalam dua sampai tiga minggu ke depan.

Para analis mengatakan pernyataan Trump dan implikasi dari tindakan itu segera memacu pasar. Indeks dolar bertambah 0,15% menjadi 100,950 pada akhir perdagangan.