\Wall Street Dibuka Tak Banyak Bergerak Jelang Pidato The Fed \

NEW YORK - Pasar Saham Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak berubah menjelang pidato Ketua The Federal Reserve Janet Yellen. Dalam pidato tersebut, Yellen diharapkan dapat memberikan petunjuk kapan kenaikan suku bunga berikutnya akan dilakukan.

Bank sentral Amerika tersebut, diproyeksikan akan melakukan tiga kali kenaikan suku bunga tahun ini. Saat ini, pedagang memperkirakan ada potensi 17% kenaikan suku bunga the Fed pada pertemuan Maret, lantaran ada serentetan data ekonomi yang kuat termasuk pasar tenaga kerja yang kuat dan tingkat inflasi.

Indeks Dow Jones naik 5 poin atau 0,02% dengan 17.174 saham diperdagangkan. Indeks S&P 500 naik 0,75 poin atau 0,03% dengan 85.452 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 tidak berubah dengan 16.284 saham berpindah tangan.

Wall Street sempat menguat, setelah Trump mengatakan akan mengumumkan pemangkasan pajak secara besar-besaran, meskipun tidak memberikan rincian.

Namun, dolar merosot pada setelah penasehat keamanan nasional Trump Michael Flynn berhenti, karena dituding memiliki kontak dengan para pejabat Rusia.