\Target Jadi Kota Sejuta Taman, Bogor Bangun Taman Tematik\

BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gencar melakukan pembangunan dan merevitalisasi taman.

Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor, sejak dua tahun terakhir (2015-2016) sudah 10 taman yang dibangun dan direvitalisasi dengan konsep tematik.

Sepuluh taman tersebut adalah Taman Bogor, Taman Corat-Coret, Taman Skatepark, Taman Air Mancur, Taman Heulang, Taman Ekspresi, Taman Kencana, Taman Peranginan, Hutan Kota, dan Taman Malabar. Sementara tahun anggaran (TA) 2017 diresmikan dua taman, yakni Taman Sempur dan Taman Kaulinan.

Kedua taman ini diresmikan pada 5 Februari lalu sehingga ada 12 taman yang sudah dibangun. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor Yadi Cahyadi mengatakan, pembangunan taman bertujuan untuk mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) dan realisasi pencanangan Bogor sebagai Kota Sejuta Taman.

“Dalam pengawasan taman yang sifatnya swadaya ini baru melibatkan 60 personel. Pembentukan Park Ranger diharapkan dapat merespons banyaknya laporan dan keluhan warga yang melaporkan hilang maupun rusaknya fasilitas dan sarana-prasarana taman. Seperti tadi, Pak Wali Kota menanyakan kenapa kondisi fasilitas dekat tulisan Taman Kencana kurang terawat? Itu karena masih minimnya personel,” papar Yadi.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan kurang sadarnya sebagian warga untuk menjaga dan memelihara fasilitas yang tersedia.

“Yang ada malah digunakan sebagai spot swafotom, di mana fasilitas yang ada tidak mampu menahan bobot tubuh. Akhirnya seperti ini, merusak. Untuk perawatan, kami rutin melaksanakan,” tutur Yadi. Dia pun mengatakan, 60 Park Ranger yang diturunkan sudah diberikan pembekalan dan telah dilantik sebelumnya. Park Ranger dibentuk guna menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kota Bogor buat menikmati keindahan taman yang ada di Kota Bogor. Yadi berharap warga Kota Bogor ikut berperan aktif menciptakan kondisi yang kondusif.

“Warga tidak semuanya sadar sehingga kami akan terus memberi edukasi dan pemahaman agar mereka menjadi lebih sadar,” tandasnya. Namun demikian, berdasarkan pantauan hampir sebagian besar kondisi taman yang sudah diresmikan secara besar-besaran dan selalu melibatkan masyarakat banyak itu kondisinya tidak sebagus seperti sejak awal diresmikan. Seperti Taman Corat-Coret yang terletak di Simpang Lampu Merah Jalun Pandu-Bangbarung Raya, Bogor Utara, Kota Bogor, nyaris terbengkalai. Perawatannya hanya sebatas pemangkasan rumput dan penyiraman tanaman.

Sementara kondisi fisik dinding penuh coretan seni gravity dan lampu berwarna-warni yang justru menjadi identitas daya tarik taman itu kini sudah tidak semenarik seperti awal diresmikan pada pertengahan tahun lalu. Begitu pula dengan Taman Heulang di Jalan Heulang, Kelurahan/Kecamatan Tanah Sareal, di tengah taman yang dulunya sebagai lapangan sepak bola, ratusan tanaman koleksi banyak yang mati kering dan rumput juga dibiarkan meninggi, bahkan kolam berbentuk bulat dibiarkan dipenuhi sampah dedaunan dengan kondisi air nyaris kering.

Parahnya lagi, di Taman Air Mancur, jalan yang terletak di ujung pertigaan Jalan Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, dan Pemuda, itu saat awal diresmikan begitu meriah dan menariknya air mancur dihias lampu warna-warni yang menjadi simbol dari taman tersebut. Namun, saat ini hampir setiap hari dijadikan tempat pedagang kaki lima sehingga lampu-lampu dan air mancur sudah tak lagi terlihat. Begitu pun di Taman Ekspresi dan Kencana yang letaknya tak jauh dari Taman Sempur, fasilitas lampu sudah banyak tak berfungsi.

Pengamat Landscape dan Ekologi Pembangunan Manusia IPB Prof Dr. Hadi Susilo Arifin menilai banyaknya kerusakan di beberapa taman disebabkan lemahnya manajemen pengelolaan taman. “Kalau di bidang saya, yaitu landscape , ekologi manusia dan manajemen kelemahannya secara umum hanya bisa membangun dengan biaya miliaran rupiah. Tapi, tidak dibarengi dengan konsep manajemennya yang lengkap. Seharusnya saat membangun sudah direncanakan biaya pemeliharaan dan perawatannya, baik biaya per hari, per bulan, dan per tahun. Itu yang sering lupa dilakukan pemerintah,” ujar Hadi, kepada KORAN SINDO , kemarin.

Pihaknya hampir setiap semester menyampaikan ekspose terkait manajemen pengelolaan taman di Balai Kota Bogor, mulai dari masalah perencanaan itu penting diperhatikan sejak awal dibangun. “Sudah seharusnya dirancang apakah oleh APBD atau CSR, dana boleh dari mana saja. Tapi, pemkot sebagai pemilik harus sudah lihat, ini dibangun sekian miliar, harus sudah tahu manajemen biaya pemeliharaannya per hari, per bulan untuk memotong, menyiram, menyapu, itu berapa rupiah,” katanya.

Menurutnya, jika pemerintah sadar dengan perencanaan bagus, mendesainnya juga harus dirancang sesuai kemampuan pembiayaan perawatan, yaitu dibangunlah dengan low cost (biaya murah). “Misalnya, tanaman yang harus dibentuk. Kalau tidak dipangkas, itu jadi jelek dan tentunya biaya menjadi tinggi. Kalau biaya terbatas, dirancang pola sederhana, pola yang tidak memerlukan biaya rumit dan itu sudah dibuat sejak awal. Kalau desainnya njelimet, tentu biaya pemeliharaannya mahal,” tandasnya. Ia menilai sejauh ini banyak taman yang sudah dibangun cukup bagus, tapi lemah dalam pengelolaan.

Seharusnya suka tidak suka, pembangunan taman dengan biaya tinggi sudah harus dipikirkan setiap bulannya. “Jangan mentang-mentang taman dibangun menggunakan dana CSR, kemudian perawatan diabaikan. Seharusnya sudah dirancang dengan konsep, CSR itu seperti ayah angkat dalam melakukan pemeliharaan. Jadi, CSR bertanggung jawab untuk sudut lapangan atau taman ini. Masing-masing setiap zona dibagi ke setiap perusahaan. Jangan sampai bisa bangun, tapi tak bisa memelihara,” katanya. Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, saat meresmikan Taman Sempur, meluncurkan puluhan petugas Park Ranger sebagai pengawas taman-taman yang sudah dibangun.

“Jadi, sepenuhnya untuk pengawasan kami serahkan kepada Park Ranger. Taman Kaulinan yang diresmikan bersebelahan dengan Skate Park (Taman Skate Board) ini ditujukan sebagai sarana bermain, khususnya untuk memopulerkan kembali permainan tradisional yang sudah mulai dilupakan,” kata Bima.