\Apartemen di Kawasan Eksklusif dengan Sasaran Eksekutif, Mau?\

JAKARTA - Selama Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Eureka Group yang turut serta dalam pameran tersebut menawarkan lima produk. Mulai dari segmen menengah bawah hingga premium.

Salah satunya produk Kemang Penthouse yang baru dipasarkan akhir 2016 lalu. Kemang Penthouse ini termasuk strata premium dan ditawarkan mulai harga Rp2 miliar.

"Pasaran kami untuk produk satu ini memang untuk eksekutif dengan usia rata-rata 40 tahun. Kami menawarkan lokasi yang strategis juga," ujar Direktur Marketing Eureka Group, Oki Ramadhani, beberapa waktu lalu.

Alasan berada di kawasan daerah eksklusif menjadikan properti milik Eureka Group ini berpotensi menguntungkan. High rise satu ini berdiri pada lahan seluas 4.932 meter persegi dengan total 114 unit yang akan dibangun.

Terdiri atas tiga tipe, one bed room (52,7 m2), two bed room (105,4 m2), dan three bed room (116,8 m2), Eureka hanya membangun satu menara saja di Kemang dengan ketinggian 27 lantai.

Rencananya, apartemen yang didesain oleh desainer asal Spanyol tersebut akan memulai pembangunannya pada Maret 2017. Sedangkan serah-terima kunci dijadwalkan rampung pada Juni 2018 yang akan datang.